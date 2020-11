Protesta a colpi di clacson alla Cittadella regionale. Il dissenso degli studenti corre su Instagram

Ancora proteste in Calabria. Se da una parte il comitato “Sana Calabria” ha promosso il primo drive-in di protesta, dall’altra la manifestazione corre sui social e in particolare su Instagram, dove un gruppo di studenti dell’Unical ha lanciato l’hashtag #EmergenzaUnical, con il quale ha preso d’assalto un post pubblicato dall’ateneo sul proprio profilo ufficiale e ha manifestato scrivendo oltre 400 commenti.

Ieri sera è andata in scena la protesta a bordo delle auto davanti alla Cittadella di Catanzaro dove, i manifestanti hanno espresso a colpi di clacson il dissenso sulla crisi sanitaria, anche alla luce delle polemiche seguite alla sostituzione del commissario Cotticelli e alla nomina del nuovo commissario Zuccatelli.

Invece gli studenti dell’Unical hanno bombardato di commenti la pagina ufficiale dell’ateneo scrivendo di essere stanchi delle promesse fatte a marzo. I ragazzi si dicono stanchi di “essere considerati solo dei conti correnti da cui prelevare delle tasse ogni tot del mese, mentre il nostro diritto allo studio è continuamente calpestato”.

“Siamo stanchi – scrivono – di dover pagare per dei servizi che non vediamo da mesi; siamo stanchi di avere solo 5 appelli all’anno e di vedere la qualità della didattica in continuo calo”.