Covid. Il bollettino. In Calabria quasi 7 mila i positivi (+333), altri cinque deceduti

Mentre si avvia a conclusione questa prima metà di novembre, in Calabria l’epidemia di Covid19 non sembra proprio voler rallentare segnando, tra venerdì e sabato, altri 333 casi di contagio rispettivamente nelle province di Reggio Calabria (142), Cosenza (98), Catanzaro (63), Crotone (21) e Vibo Valentia (9).

Numeri che fanno così salire e a ben 9.749 il complessivo di quanti hanno finora “incontrato” il virus nella nostra regione, dei quali - e sempre ad oggi - in 6.986 (+309 da ieri) sono attualmente positivi.

Un dato, quest’ultimo, comprensivo di 395 persone accertate come positive in Calabria ma provenienti da altre parti d’Italia o da altri Paesi, e due quali 267 sono quelli attualmente in isolamento domiciliare, 127 i già guariti e uno che è deceduto.

Ma un altro dato che pare affatto accennare a fermarsi - nostro malgrado - è quello dei decessi, che solo in quest’ultima settimana, ovvero da lunedì scorso a ieri, ha fatto registrare già 24 morti, a cui se ne aggiungono oggi altri 5 nel reggino (3) e cosentino (2).

Fin qui le vittime nella nostra regione, per o con il coronavirus, sono state in tutto 168, escludendo dal computo un altro caso, quello di un turista deceduto a Cosenza.

Aumenta ancora ed invece il bilancio dei ricoveri. Negli ospedali calabresi sono al momento assistiti 371 pazienti (+6 da ieri), 26 dei quali (-1 da ieri) nelle terapie intensive rispettivamente di Catanzaro (10), Reggio (10) e Cosenza (6), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono ora 6.348 (+303 da ieri).

Ma sale, anche, il totale di quanti hanno invece superato il contagio: sono stati 2.467, aggiungendovi altre 19 guarigioni riportate dal bollettino ufficiale come avvenute nelle scorse 24 ore nel crotonese (16) e catanzarese (3).

Infine, nella nostra regione, e col dato aggiornato a quest’oggi, sono stati eseguiti 314.068 tamponi, 304.319 quelli negativi, 3.358 quelli invece processati tra ieri ed oggi.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 3.961 (+142 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.849 (119 in reparto; 10 in terapia intensiva; 2.720 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.112 (1.070 guariti, 42 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.837 (+63): casi attivi 2.098 (109 in reparto; 6 in terapia intensiva, 1.983 in isolamento domiciliare); casi chiusi 739 (672 guariti, 67 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.564 (+98): casi attivi 1.102 (70 in reparto; 10 in terapia intensiva; 1.022 in isolamento domiciliare); casi chiusi 462 (417 guariti, 45 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 607 (+21): casi attivi 412 (30 in reparto; 382 in isolamento domiciliare); casi chiusi 195 (189 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 385 (+9): casi attivi 258 (17 ricoverati ,241 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 42 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 109 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 229.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.