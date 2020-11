San Giovanni in Fiore, intensificati controlli anti-covid

Maggiori controlli sul territorio urbano da parte dei vari corpi di Polizia impiegati nella verifica delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Servizi di controllo e posti di blocco sono stati predisposti lungo le principali arterie cittadine, ma anche nei pressi dei principali uffici pubblici.

Nella giornata di ieri, decine di autovetture sono state fermate e sottoposte a controllo per verificarne reali necessità e la presenza di cittadini di altri comuni, che non possono transitare in ottemperanza alle restrizioni imposte dalla zona rossa.

Il servizio di controllo che vede la collaborazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale, attenti a verificare gli spostamenti e le motivazioni dei singoli cittadini.