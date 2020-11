Controlli del territorio, 2 fermi e 9 denunce a Crotone

Due fermi, 9 denunce, 5 segnalazioni, 1.115 persone identificate, 444 veicoli controllati, 13 sanzioni per violazioni al codice della strada, 11 fermi amministrativi, 17 contestazioni amministrative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 34 perquisizioni; 15 persone accompagnate negli uffici della Questura e 44 controlli amministrativi che hanno portato a 3 sanzioni.

È il bilancio delle attività di controllo del territorio crotonese e del Piano di Azione Nazionale e Transnazionale-Focus ‘ndrangheta”.

Due uomini, un 39enne e un 47enne sono stati arrestati dagli agenti delle volanti, con i militari dell’Arma, perché ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di un corriere.

Un 49enne è stato invece denunciato per furto aggravato; ancora una denuncia per un 22enne accusato di resistenza e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Mentre un 31enne è stato deferito dal personale della Volante perché ritenuto responsabile del rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sono di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento le accuse mosse a un 50enne crotonese che per questo motivo è stato denunciato anch’egli dagli agenti delle volanti.

Mercoledì 11 novembre un altro deferimento è scattato per un 59enne con l’accusa di porto di armi o oggetti a offendere. Durante un controllo, l’uomo, di Cirò, è stato trovato con un’ascia della lunghezza di 51 centimetri, con testa in ferro “a taglio” di 16 centimetri, poi sequestrata.

Violazione della sorveglianza speciale è l’accusa mossa a un 27enne sempre di Crotone. L’uomo è stato anche segnalato al prefetto perché assuntore di sostanze stupefacenti, dopo esser stato trovato in possesso di 0,45 grammi di cocaina e 1,7 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Per la stessa accusa è stato deferito in stato di libertà un 36enne già noto alle forze dell’ordine così come 33 anni del capoluogo trovato con un coltello a serramanico da 20 cm.

Diverse le persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti. Il primo è stato un 30enne pizzicato con 3,86 grammi di marijuana e un tritaerba, il tutto sequestrato.

Lunedì 9 novembre, gli agenti hanno segnalato due persone, un 17enne e un 18enne, rispettivamente trovati con 1,04 grammi e 0,77 grammi di marijuana. Sul luogo del controllo i poliziotti hanno scovato 0,58 grammi della stessa sostanza. Tutto è stato messo sotto sequestro.

Un 29enne catanzarese, controllato dal personale dell’Upgsp, è stato segnalato come assuntore di sostanze perché trovato in possesso di 0,76 grammi di cocaina.

Sono 4,07 i grammi di marijuana trovati in centro a Crotone dagli agenti delle volanti. In un’altra giornata, durante un controllo il personale della Questura ha ritrovato invece 0,51 grammi di marijuana.

Controlli amministrativi sono stati volti poi dagli agenti della divisione Pasi che hanno contestato al presidente pro tempore di un circolo ricreativo e sala giochi di Mesoraca diverse sanzioni: per aver esercitato l’attività senza la prescritta autorizzazione dovrà pagare 1.032 euro.

Stessa somma da versare per non aver reso noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante i cartelli. Il presidente dovrà inoltre pagare 308 euro per non aver esposto il istino prezzi delle bevande alcoliche.

Inoltre il personale della Squadra Amministrativa ha effettuato delle verifiche a detentori di armi e così scoperto che un uomo aveva in casa un fucile calibro 12, ma che avesse denunciato la detenzione dell’arma in un’altra abitazione. Lo stesso ha poi riferito di essersi trasferito, portando con sé il fucile nella nuova residenza senza però averne denunciato la detenzione. L’arma in questione è stata sequestrata.