Barbuto e Corrado (M5S) aderiscono al Patto per il territorio crotonese

Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado

Hanno deciso di aderire al Patto per il territorio crotonese le due parlamentari in quota 5 stelle Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado. Ma le esponenti politiche del territorio non saranno in piazza per “impegni istituzionali già assunti da tempo” che “impediscono di essere presenti”.

Ma hanno assicurato di voler collaborare per “affrontare tutte le tematiche evidenziate” tanto da condividere la “necessità di dare un forte segnale di discontinuità con il passato avviando azioni comuni mirate a programmare uno sviluppo locale sostenibile e volte a scongiurare, come giustamente evidenziato, che il territorio prosegua nel suo declino economico e sociale”.

Scrivono poi di aver voluto partecipare alla manifestazione “come cittadine crotonesi prima di tutto e, quindi, come rappresentanti istituzionali del territorio, all’incontro assieme a tutte le rappresentanze della società civile, economica, professionale e associazionistica della città che ne sono state promotrici per confrontarci insieme a tutti al fine di concordare le azioni più giuste da mettere in campo e poter affrontare in maniera organica e coordinata , senza divisioni e barriere ideologiche, la dura sfida che ci attende. Quella di risollevare il nostro territorio da una crisi profonda in cui si dibatte da troppo tempo”.