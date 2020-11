Covid. Il Sindaco di Vaccarizzo chiude tutte le scuole

Da domani, sabato 14 e fino a giovedì 3 dicembre chiudono le scuole di Vaccarizzo Albanese. Saranno dunque sospese le attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la prima classe della scuola secondaria di primo grado e l’asilo nido.

La decisione è stata presa dal Sindaco Antonio Pomillo che ha firmato nella giornata di oggi un’ordinanza. Per il primo cittadino la presa di posizione è stata “necessaria, in via cautelativa e preventiva, in considerazione di quanto sta accadendo a livello nazionale e anche locale, vista la chiusura di scuole dei territori limitrofi, in aderenza all’invito del Presidente della Provincia di Cosenza che ci consiglia di chiudere le scuole e alla luce delle comunicazioni dell’Asp di Cosenza”.

Il Primo Cittadino rinnova l’invito a “prestare la massima attenzione a tutte le misure di prevenzione, in primis l’uso della mascherina e la scrupolosa distanza interpersonale e di non uscire di casa se non strettamente necessario”.

Copie dell’autocertificazione necessaria per gli spostamenti – informa una nota del Comune- sono disponibili nella cassetta all’ingresso del Palazzo di Città. Si coglie l’occasione per ricordare che al fine di contrastare la diffusione del virus, in collaborazione con i volontari dello Sprar, è stato riattivato il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti e farmaci) per le persone impossibilitate a spostarsi o particolarmente a rischio.

Per prenotare il servizio, che avverrà nella massima riservatezza e gratuitamente, è possibile contattare il numero 3713400878. Il Sindaco invita alla massima prudenza, collaborazione e responsabilità.