Ancora costruzioni abusive a Crotone: due denunce

Non si ferma la scoperta di costruzioni abusive a Crotone. A seguito mirati controlli la Polizia Locale ha riscontrato due manufatti abusivi in via delle Conchiglie. Una volta individuati i rispettivi proprietari, gli agenti hanno fatto scattare la denuncia all'autorità Giudiziaria.

Sul fronte della tutela del decoro urbano, è stato invece eseguito un sopralluogo in via Magna Grecia e gli agenti, assistiti da personale ASP, hanno individuato un deposito abusivo di rifiuti vari in un terreno privato. Il proprietario è stato segnalato alle Autorità competenti e sanzionato.

Inoltre, a seguito controlli effettuati nella frazione Papanice è stata sanzionata una persona perché occupava suolo pubblico privo di autorizzazione. Al medesimo è stato imposto il ripristino dello stato del luoghi.