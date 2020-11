Covid. Il bollettino. In Calabria si continua a morire: altre 7 vittime, 297 i nuovi positivi

Prosegue da una settimana costante e su una media giornaliera di quasi 400 nuovi contagi l’andamento dell’epidemia nella nostra regione.

Un dato che si conferma anche oggi con il consueto bollettino delle 17 che ufficializza altri 297 casi di positività in Calabria e specificatamente nei territori del reggino (125), cosentino (65), catanzarese (62), vibonese (25) e crotonese (21).

Aggiornato a questo venerdì 13 di novembre, pertanto, il bilancio totale di quanti hanno finora contratto il Covid19 sale a 9.416 persone, delle quali al momento sono 6.677 (+117 da ieri) quelle ancore positive.

Nel conteggio, lo ricordiamo, sono ricompresi anche 395 casi accertati in Calabria ma di soggetti provenienti da altre regioni o da altri Paesi, due quali 267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e uno deceduto.

Non accenna a fermarsi neanche e purtroppo la triste conta delle vittime, ormai praticamente una costante anch’essa e da diversi giorni.

Altri 7 decessi vengono riportati nel cosentino (5), catanzarese (1) e cosentino (1), che fanno aumentare a 163 il numero delle morti per o con il coronavirus (164 aggiungendovi un turista deceduto nella nostra regione).

Anche negli ospedali aumenta il numero dei ricoverati: a quest’oggi sono 365 (+46 da ieri) i pazienti assistiti, 27 dei quali (+6 da ieri) nelle terapie intensive di Catanzaro (11), Reggio (10) e Cosenza (6), mentre i degenti in isolamento domiciliare sono 6.045 (+71 da ieri).

In crescita, poi, il bilancio dei guariti. Fin qui sono stati in tutto 2.448, sommandone altri 173 riportati nel reggino (97), cosentino (39) e catanzarese (37).

Sul fronte dei tamponi, infine, a quest’oggi in Calabria ne sono stati processati in tutto 310.710, 2.913 nelle ultime 24 ore e 301.294 dal riscontro negativo.

I POSITIVI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 3.819 (+125 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.710 (115 in reparto; 10 in terapia intensiva; 2.585 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1109 (1070 guariti, 39 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.774 (+65): casi attivi 2.037 (109 in reparto; 6 in terapia intensiva, 1.922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 737 (672 guariti, 65 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.466 (+61): casi attivi 1007 (69 in reparto; 11 in terapia intensiva; 927 in isolamento domiciliare); casi chiusi 459 (414 guariti, 45 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 586 (+21): casi attivi 407 (29 in reparto; 378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 376 (+25): casi attivi 249 (16 ricoverati ,233 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127(119 guariti, 8 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 42 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 103 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 297.