Covid. Consegnato all’ospedale di Rossano lo strumento per processare tamponi

È arrivato all'Ospedale civile “Nicola Giannettasio” di Rossano lo strumento medicale per processare i tamponi. Questa, dopo l'installazione dei tecnici, sarà operativa già fra una settimana.

Il particolare laboratorio tecnologico, tarato per poter processare 300 tamponi al giorno arrivando, in fase critica, anche fino al doppio dei test, ha trovato spazio in un locale posto al primo piano del nosocomio rossanese.

Il processatore, ricordiamo, fu acquistato con fondi della Regione, ad inizio della scorsa estate, su volere del compianto Presidente Jole Santelli, destinandolo appunto allo Spoke di Corigliano-Rossano. Il prossimo step sarà per martedì 17 novembre quando i tecnici della società “Hamilton Robotics”, produttore della strumentazione, saranno al “Giannettasio” di Rossano per la fase di installazione.

Mercoledì 18, invece, ci sarà il collaudo da parte degli esperti di AB Analitica. Giovedì 19 e venerdì 20 novembre, poi, verrà effettuata la formazione del personale. In questa particolare fase saranno sottoposti a tampone, tra l'altro, il personale dell’ospedale per testare il corretto funzionamento del laboratorio tecnologico. Lo strumento medicale per processare i tamponi, acquistato con i fondi della Regione Calabria, servirà al Reparto Covid-19 in modo tale da monitorare la situazione nell'intero territorio.