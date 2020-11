Corigliano Rossano, arrestata coppia dedita alla coltivazione indoor di marijuana

Produceva indoor la marijuana una coppia di 30enni arrestati dagli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di una comunicazione anonima, in cui erano stati segnalati degli strani odori provenienti da un’abitazione nel centro dell’area urbana di Corigliano, gli agenti hanno eseguito un controllo in casa della coppia incensurata.

I poliziotti hanno quindi scoperto una serra completa di sistema di ventilazione ed irrigazione, monitorata da un sistema di controllo dell’umidità, al cui interno c’erano diverse piante di marijuana in infiorescenza, dell’altezza tra i 50 e 60 cm, appese ad essiccare.

Le piante avevano un peso complessivo di circa 800 grammi, mentre un’altra porzione della stessa sostanza, trovata sempre nell’abitazione, aveva un peso complessivo di circa 250 grammi.

Gli agenti hanno quindi sequestrato fitofarmaci specifici per la coltivazione della canapa indiana, e un altro sistema di aspirazione modificato per garantire che non facesse rumori.

Dopo le formalità di rito, il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto per i due la misura dei domiciliari.