Castrovillari, imbrattato altare della chiesa della Madonna dell’Idria

Frasi offensive sull’altare, un quadro, i muri interni, alcune statue nella chiesetta della Madonna dell'Idria, a Castrovillari. Questa notte ignoti armati di una bomboletta spray hanno vandalizzato l’edificio sacro e poi messo a soqquadro l’interno.

Condanna è stata espressa dall’amministrazione comunale della città del Pollino che parla di “un'offesa e rabbia che destano preoccupazione e che non possono che essere frutto di quel nichilismo strisciante, tra ribellione violenta e voglia, di qualche balordo, di distruggere una realtà che non piace. Fattori sociali che si stanno insinuando in questo tempo non facile e che possono essere disinnescati con sinergie dedicate e vigili