Percepisce indebitamente contributo a fondo perduto, scattano denuncia e sequestro

Aveva dichiarato di aver subito delle gravi perdite di fatturato dovute alla crisi causata dall’emergenza Covid. E per questo aveva percepito - si ritiene, a questo punto, illecitamente - un contributo a fondo perduto per 60.500 euro.

Il beneficio è stato difatti previsto dal Governo per aiutare quelle imprese messe in difficoltà dal lockdown dei mesi scorsi, ed è stato calcolato sulla perdita dei guadagni delle aziende rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nella misura del 20 per cento dei cali di fatturato dimostrati.

Come appurato dalle indagini svolte dai Finanzieri di Crotone, però, le dichiarazioni fornite all’Agenzia delle Entrate dall’azienda interessata sarebbero state false, e per questo l’imprenditore locale è stato denunciato.

La ricostruzione del volume d’affari dell’impresa da parte delle fiamme gialle, effettuata analizzando i flussi finanziari e le movimentazioni bancarie, ha portato a scoprire una presunta percezione indebita del contributo.

Ma non solo, perché dagli approfondimenti si è arrivati a concludere che l’imprenditore, amministratore della società, non appena ottenuto il beneficio l’avrebbe utilizzato invece per spese personali e non correlate all’attività dell’impresa.

Le Fiamme gialle hanno quindi denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Crotone per l’ipotesi di reato di “indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” e hanno chiesto il sequestro preventivo della somma percepita.