Blogger aggredito in pieno centro, identificati i presunti responsabili

Due persone accusate di tentata violenza privata e lesioni, aggravati dal metodo mafioso, sono state raggiunte stamani da un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dagli uomini della squadra mobile di Cosenza.

Entrambe sono ritenuti i responsabili di un’aggressione - avvenuta l’8 settembre scorso in via Miceli, in pieno centro del capoluogo bruzio - e che ha visto vittima un blogger locale percosso e minacciato.

Scopo della “furia” dei due sarebbe stato il tentativo di dissuadere il blogger dal pubblicare delle notizie relative a soggetti coinvolti in recenti vicende giudiziarie di ‘ndrangheta (in particolare la cosca Lanzino-Patitucci) e corruzione.

Gli investigatori li hanno identificati grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza presente in zona.