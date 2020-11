Vasto incendio negli uffici della Corte d’Appello, fuoco parte dal tetto in legno

Qualche danno alle strutture e alle suppellettili ed il crollo del controsoffitto di alcuni uffici: è questo il bilancio dell’incendio che ha interessato ieri sera un’ala all’ultimo piano del palazzo di giustizia di Reggio Calabria, in particolare la parte dove si trova la Corde D’Appello.

La richiesta di intervento è giunta ai vigili del fuoco verso le 17:30 e la sala operativa, intuita la gravità, ha inviato sul posto tre squadre - due dalla sede centrale e una dal distaccamento di Villa San Giovanni oltre all’autoscala, due autobotti e un “carro bombole” - composte da quasi una trentina di uomini.

Arrivati sul luogo i pompieri hanno verificato che l’incendio stava interessando la struttura in legno della copertura a tetto in alcuni locali della Corte d’Appello, che come dicevamo è all’ultimo piano del tribunale.

Per avere ragione del fuoco hanno così fatto “irruzione” nel palazzo raggiungendo velocemente, ma non senza difficoltà, i locali interessati. L’intervento delle squadre - che hanno attaccato l’incendio da più punti, sia dall’interno sia dall’esterno con l’uso dell’autoscala - ha permesso di avere ragione del fuoco limitando i danni. Le operazioni sono state coordinare dal Vice comandante Nicola Corsaro.