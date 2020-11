Catanzaro, controlli della Questura: un arresto e quattro denunce

L’intensificazione dei controlli da parte della Questura di Catanzaro ha permesso di svolgere maggiori attività nei quartieri a rischio e maggiormente interessati da fenomeni criminali, portando all’arresto di un uomo ed alla denuncia di quattro soggetti, tutti con precedenti.

Un trentenne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato individuato mentre passeggiava lungo Viale Isonzo in piena notte, senza alcun valido motivo. Veniva dunque trattenuto delle forze dell’ordine ed arrestato in flagranza di reato, accusato di evasione.

Altre due persone, un venticinquenne ed una quarantaduenne del posto, sono stati denunciati invece in quanto, pur sottoposti agli arresti domiciliari non sono stati trovati nelle loro abitazioni durante un controllo dei poliziotti.

Un trentottenne originario di Petronà invece è stato fermato dopo un inseguimento, in quanto l’uomo non si sarebbe fermato all’alt della Polizia. Nel fuggire, si sarebbe sbarazzato di due involucri contenenti circa 2 grammi di cocaina e circa 2 grammi di eroina, ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Infine, un quarantacinquenne di Girifalco è stato denunciato mentre si trovava lungo Via Teano per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio, che impediva all’uomo di entrare nel comune di Catanzaro fino al 2021.