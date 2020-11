Emergenza Covid: da domani scuole chiuse a Corigliano-Rossano

Da domani, venerdì 13 novembre 2020, tutte le scuole rimarranno chiuse nel comune unico di Corigliano-Rossano a causa dell'emergenza Covid-19. Lo ha comunicato il primo cittadino, Flavio Stasi, tramite un messaggio live sulla sua pagina facebook. «A malincuore – ha dichiarato il sindaco Stasi – devo interrompere la scuola. Ritengo che sia arrivato il momento di sospendere le lezioni in presenza a Corigliano-Rossano, proprio per evitare di giungere a situazione più critiche e drammatiche che stiamo vedendo in altri territori. Per quanto mi riguarda, il diritto alla salute, in questo momento, è più importante del diritto all’istruzione»