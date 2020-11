Vibo Valentia, Nesci (m5s): “Disponibili fondi per completare il Palazzo di Giustizia”

Dalila Nesci

Si avvicina il restauro ed il recupero del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia, interessato e danneggiato da numerose infiltrazioni d’acqua e fino ad oggi inutilizzabile. Lo annuncia la deputata Dalila Nesci (m5s), dopo aver partecipato ad una video riunione finalizzata allo sblocco dei lavori.

Sono disponibili infatti circa 3 milioni di euro “da poter utilizzare subito” per completare il palazzo sito in Via Lacquari, composto da 5 corpi di fabbrica per un totale di circa 16 mila metri quadri.

“Ho fortemente voluto questo ulteriore incontro di raccordo con i funzionari dei Ministeri competenti e sono molto soddisfatta anche perché il Ministero della Giustizia si è reso disponibile a impiegare risorse proprie per le manutenzioni straordinarie necessarie, riservandosi di valutarne le modalità di erogazione” afferma la Nesci.

Alla riunione presenti anche il Procurato di Vibo Valentia Camillo Falvo, il Capo dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Antimafia Daniele Piccione, il Comune di Vibo Valentia nelle persone della Sindaca Maria Limardo e dell’ingegnere Pasquale Lagadari, per il Mit il responsabile del Dipartimento per le Infrastrutture Pietro Baratono e per il Ministero della Giustizia il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria Barbara Fabbrini.