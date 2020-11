Vicenda Abramo Customer Care, Barbuto (m5s): “Incontrerò il Ministro del Lavoro”

La senatrice Elisabetta Barbuto incontrerà il Ministro del Lavoro per discutere della vertenza relativa all’Abramo Customer Care, con l’auspicio di “mettere le basi per la soluzione della crisi”. Lo annuncia la stessa Barbuto, che parla di un incontro nato a seguito delle richieste dei sindacati ad inizio mese.

“Non ho smesso di occuparmi di quella vicenda, anche valutando nel merito una proposta normativa che impedisca nel futuro di speculare sulla pelle dei lavoratori, e non smetterò di occuparmi di questa nuova crisi schierandomi, come sempre, al fianco dei lavoratori ai quali va, ora come sempre, la mia massima solidarietà” afferma la senatrice, che sottolinea la condizione di necessità degli oltre 3 mila lavoratori interessati dalla vertenza, molti dei quali residenti a Crotone.

Una situazione, quella della città pitagorica, che “rischia di precipitare senza ritorno. Anche la perdita di un solo posto di lavoro, infatti, oltre ad essere un dramma personale per il lavoratore e la sua famiglia, si ripercuoterà inevitabilmente sulla economia territoriale già piagata da una disoccupazione endemica aggravata dalla situazione sanitaria in atto”.

L’incontro presso il Ministero del Lavoro è per il prossimo 18 novembre, ed avverrà in maniera telematica in ottemperanza alle misure di contrasto per il coronavirus.