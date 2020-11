Contributi ai fuori sede, Gallo: “Approvato il primo elenco di beneficiari”

Gianluca Gallo

Verrà pubblicato nei prossimi giorni il primo elenco dei beneficiari del contributo dedicato agli studenti calabresi fuori sede, che prevede l’erogazione una tantum di 700 euro per chi studia fuori regione e di 500 euro per chi studia in atenei calabresi ma risiede in un comune differente.

Il provvedimento aveva preso forma lo scorso aprile, con lo scopo di sostenere ed aiutare gli studenti penalizzati dal lockdown e bloccati lontano da casa, garantendo loro un ristoro per far fronte alle ingenti spese da affrontare.

Stanziati 3 milioni di euro per garantire il fondo, che nelle prossime settimane verranno depositati sui conti correnti dei beneficiari. Sono 3083 le domande ammesse a fronte di un totale di oltre 13.200 domande presentante. “La mole di domande presentate e le difficoltà anche organizzative derivanti dalla pandemia hanno richiesto un notevole sforzo da parte degli uffici” afferma l’Assessore regionale al welfare, Gianluca Gallo.

“L’intervento in questione fornirà un supporto alle famiglie ed ai nostri studenti, in particolare ai nuclei familiari in difficoltà economica o stato di bisogno. Pure per questo siamo impegnati a reperire risorse aggiuntive, oltre quelle già a disposizione, onde poter garantire copertura economica a tutte le istanze ritenute ammissibili, senza escluderne nessuna” conclude.