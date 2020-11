Sanità, la Fiom a sostegno di Gino Strada

Gino Strada

La federazione calabrese della Fiom-Cgil si esprime favorevolmente all’ipotesi di Gino Strada come nuovo commissario alla sanità regionale. A seguito della “surreale uscita di scena di Cotticelli” e della “inopportuna nomina di Zuccatelli”, ma anche alla luce dell’inefficienza del sistema sanitario, il sindacato ha ritenuto opportuno prendere posizione in merito.

“Il dottor Gino Strada non è un taumaturgo, quindi non ci aspettiamo miracoli. È un grande uomo, con una grande storia sanitaria alle spalle, estraneo alle logiche politiche, speculative e privatistiche che sono il cancro della sanità in Calabria, ed ha idee assolutamente coerenti col dettato costituzionale”, afferma il sindacato, che lo ritiene dunque “un uomo giusto” per far fronte alla delicata situazione calabrese.