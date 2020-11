Covid. Il bollettino. Un altro “salto” da 426 positivi e ancora un decesso: il 17mo da lunedì

Non si ferma l’avanzata del Covid19 in Calabria che quest’oggi fa registrare altri 426 casi di positività rispettivamente nelle province di Reggio Calabria (201), Cosenza (109), Catanzaro (71), Vibo Valentia (32) e Crotone (13), facendo salire a quota 9.119 il numero totale dei contagi finora accertati nella nostra regione, dei quali 6.560 (+423 da ieri) sono quelli al momento “attualmente attivi”.

Un complessivo che comprende anche 395 positivi accertatati sì in Calabria ma che sono soggetti provenienti da altre di regioni o da altri Stati, di cui 267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e uno deceduto.

Ma continua inesorabilmente a crescere, anche e purtroppo, in questo giovedì 12 novembre, il numero dei decessi. Un’altra morte nel reggino da salire inesorabilmente a 156 il numero delle vittime per o con il coronavirus fin qui accertate in regione (157 sommandovi anche un turista qui deceduto).

Nel frattempo, i laboratori autorizzati, nelle ultime 24 ore, hanno processato altri 3.313 tamponi, per un totale aggiornato di 307.797 test complessivi fin qui eseguiti, 298.678 dal risultato negativo.

Quanto alla situazione dei ricoveri, al momento sono assistiti negli ospedali calabresi 319 pazienti (+15 da ieri), 21 (+3 da ieri) nelle terapie intensive di Catanzaro (13), Reggio (6) e Cosenza (2). 000 (+0 da ieri) sono invece i positivi attualmente in isolamento domiciliare.

Fortunatamente, però, in Calabria di continua anche a guarire, sebbene lentamente. Fino ad oggi hanno “sconfitto” il virus 2.275 degenti, sommandovi altre due guarigioni avvenute tra ieri ed oggi nel catanzarese.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 3.694 (+201 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.683 (92 in reparto; 6 in terapia intensiva; 2.585 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 1011 (973 guariti, 38 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.709 (+109): casi attivi 2016 (96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1918 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 693 (633 guariti, 60 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.405 (+71): casi attivi 984 (69 in reparto; 13 in terapia intensiva; 902 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 421 (377 guariti, 44 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 565 (+13): casi attivi 386 (28 in reparto; 358 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 351 (+32): casi attivi 224 (13 ricoverati, 211 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 42 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 96 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 307.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.