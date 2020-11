Cotronei, messa in sicurezza Via Elena

Approvato il progetto di messa in sicurezza di Via Elena a Cotronei, meglio conosciuta come la Gria. La giunta comunale ha infatti ottenuto parere favorevole alla realizzazione dell’opera, potendo così spendere un tesoretto di 70 mila euro destinato a lavori di messa in sicurezza stradale.

“Con l’intervento in parola si tende a realizzare un ulteriore tassello finalizzato al completamento della pavimentazione e dei sottoservizi nel centro storico” afferma il sindaco, Nicola Belcastro. “Un luogo da riqualificare e da rendere ancora più fruibile anche con ulteriori interventi, in corso di realizzazione, per quattro nuovi appartamenti da destinare a giovani coppie”.