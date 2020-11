Mendicino, in arrivo i tamponi rapidi

Un drive-in per sottoporre la popolazione ad uno screening tramite tamponi rapidi, testando così eventuali positività al coronavirus. È la decisione approvata dalla giunta comunale di Mendicino su proposta del sindaco Antonio Palermo e dell’assessore Fulvio Scarpelli, che prevede l’istituzione di diversi spazi per i test all’interno del piccolo centro.

L’ente ha già pubblicato una manifestazione d’interesse rivolta agli operatori interessati ed in grado di fornire prodotti in linea con le certificazioni nazionali, ma anche in grado di soddisfare la proposta tecnica ed economica dell’ente.