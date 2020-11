Rende, assemblea cittadina per uscire dalla zona rossa

“La salute è un diritto e va tutelata come il diritto allo studio: viviamo purtroppo in tempi che richiedono ulteriori sacrifici da parte di noi tutti”. Lo afferma il sindaco di Rende, Marcello Manna, in un comunicato dove annuncia la partecipazione all’assemblea cittadina che chiederà di uscire dalla zona rossa.

“La Calabria è zona rossa non per il numero dei contagi, ma per le condizioni in cui versa il nostro sistema sanitario: non scordiamolo. Servono i fondi necessari a garantire il potenziamento delle strutture e del personale sanitario. E occorre adesso” afferma il primo cittadino, che denuncia alcune note criticità dell’area come la presenza di un solo laboratorio abilitato a processare i tamponi in tutta la provincia: una condizione che rallenta il tracciamento dei contagi e dunque anche la risoluzione del problema.

“Affidare per anni a commissari la gestione della sanità regionale è stata scelta infausta” conclude Manna. “Siamo convinti che in questa situazione così drammatica i sindaci possano svolgere un ruolo fondamentale, avendo ben presenti le criticità da risolvere dei nostri territori”.