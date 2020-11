Disabilità, Savaglio: “Inclusione scolastica sia effettiva”

Garantire le lezioni in presenza agli alunni con disabilità, Dsa o bisogni speciali, così come previsto dall’attuale decreto legge. Lo richiede l’Assessore all’istruzione regionale, Sandra Savaglio, che ha inviato una lettera al direttore del Centro Scolastico Regionale, Maria Rita Calvosa.

Una lettera nata da alcune segnalazioni ricevute dall’assessore, relative alla mancata attuazione della didattica in presenza in diversi istituti secondari di secondo grado.

“Nel decreto ministeriale si chiarisce l'obbligo di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” afferma la Savaglio, che ribadisce come “le scuole non devono certo trasformarsi in 'scuole speciali', cosa che ci riporterebbe indietro di quasi cinquant'anni rispetto ai progressi raggiunti in termini di inclusione scolastica”.

L’assessore dunque chiede di verificare l’applicazione dell’ultimo decreto legge, e chiarire ogni aspetto con i relativi istituti ed, a loro volta, con le famiglie interessate.