Misure anti Covid, multe e sanzioni a Cosenza

Multe e sanzioni a Cosenza dove gli agenti delle volanti della Questura cittadina hanno effettuato diversi controlli sul rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

I poliziotti hanno accertato che in un noto locale del centro, il titolare stava vendendo bevande e alimenti ai tavoli, in contrasto alla normativa vigente che consente solo la vendita da asporto. E' subito scattata la chiusura dell'esercizio commerciale e la sanzione amministrativa pecuniaria.

Sempre nel corso questi controlli, tre persone sono state multate per il mancato use delle mascherine ed 11 persone per spostamento non giustificato.