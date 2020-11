Covid, reparto Catanzaro saturo. I degenti spostati in altre unità

È saturo il reparto Covid di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Come riporta l’Ansa, sono in corso alcuni spostamenti in altri reparti. E nel giro di poche ore dovrebbe essere aperta ai degenti Covid l'Unità operativa di Geriatria spostata in un'altra zona dell'ospedale. In questo modo verrebbero ricavati in ospedale altri 30 posti letto.

Già questa mattina, numerose persone che sono entrate in ospedale per fare visite generiche o per ritirare i risultati degli esami, sono usciti dalla struttura per consentire il passaggio di tre malati Covid.