Covid, Oss Cosenza: “positivi a contatto con operatori, in 44 in attesa di ricovero”

Sono 44 le persone positive al Covid-19 in attesa di essere ricoverate all’ospedale Annunziata di Cosenza. È la denuncia di alcuni operatori sanitari che hanno avviato una protesa davanti la direzione dell’Azienda ospedaliera per chiedere l'immediato spostamento dei malati positivi che stazionano da giorni in pronto soccorso.

Stando alle dichiarazioni degli Oss, nel pronto soccorso non ci sarebbe alcuna “separazione tra positivi e non”, tanto che, come spiega all’Ansa Luigi Nardi, Oss Rsu del Sul, tra i contagiati e gli operatori c’è “una sola porta che rende la situazione rischiosa anche per noi, perché gli stessi medici curano entrambi i pazienti”.

Al momento, sempre nel Pronto soccorso, rispetto alla pianta organica, mancano 10 medici e una ventina tra infermieri e Oss.

Ieri sera un centinaio di cittadini ha promosso una manifestazione di protesta proprio davanti all’ospedale bruzio, dove hanno contestato “il blocco del turnover, la chiusura e il depotenziamento degli ospedali periferici”.

In merito alla situazione critica si è inoltre espresso il senatore di Italia viva, nonché sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che chiede un intervento da parte di Governo e Regione, per “dare risposte ai medici e agli operatori sanitari in difficoltà. Basta con le polemiche sterili che in questo momento non interessano nessuno, i cittadini hanno bisogno di avere la certezza di poter essere curati. Si faccia tutto il necessario senza perdere tempo".