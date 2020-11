Covid. Il bollettino. Il virus miete altre 5 vittime. 376 i nuovi positivi, “attivi” oltre i 6mila

Oltre 1.200 nuovi positivi, ben 16 vittime e 95 guariti: è questo il bilancio di metà settimana sul fronte epidemiologico.

Nella nostra regione, in pratica, si avanza ad una media di oltre 400 casi quotidiani di Covid19 e, purtroppo, anche di 5 decessi al giorno che, dall’inizio di novembre, val la pena rammentarlo, sono stati molti, troppi: ben 40 in tutto.

Valori freddamente numerici ma comunque indicativi del cammino della curva di infezioni, e che comprendono i dati ufficializzati dall’ultimo bollettino regionale, quello delle 17 di oggi, che annota altri 376 contagi rispettivamente nelle province di Reggio Calabria (166), Catanzaro (84), Cosenza (78), Crotone (35) e Vibo Valentia (13).

Aumenta pertanto a 8.693 il numero dei casi di Covid finora accertati in Calabria, compresi 395 (come ieri) riferiti a persone provenienti da altre regioni o Stati esteri (267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e uno deceduto). Sono invece 6.137 (+290 da ieri) i soggetti ancora positivi, ovvero gli “attualmente attivi”.

E quest’oggi continua ad aggiornarsi in aumento anche il bilancio delle morti. Il report ne segnala altre 5 nel cosentino (3), reggino (1) e catanzarese (1), che fanno crescere a 155 il totale delle vittime per o con il coronavirus fin qui accertate in Calabria, ed a cui va aggiunto anche un turista deceduto nella nostra regione.

Quanto ai tamponi, nelle 24 ore appena trascorse sale a 304.484 il complessivo dei test fin qui eseguiti su casi sospetti; 295.791 quelli che hanno restituito un risultato negativo e 3.351 quelli processati invece tra ieri ed oggi.

Negli ospedali calabresi, poi, al momento sono ricoverati 304 pazienti (+2 da ieri), 18 (-1 da ieri) quelli che si trovano nelle terapie intensive di Catanzaro (11), Reggio (5) e Cosenza (2). Sono invece 5.566 (+288 da ieri) i degenti in isolamento domiciliare.

Infine, il report regionale - e dopo un giorno di “silenzio” - riporta della nuove guarigioni: altre 81 rispettivamente nel reggino (53) e catanzarese (28). Fino ad oggi sono stati quindi 2.273 i soggetti negativizzatisi.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 3.493 (+166 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.483 (84 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1010 (973 guariti, 37 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.600 (+78): casi attivi 1.907 (96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1809 in isolamento domiciliare); casi chiusi 693 (633 guariti, 60 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.334 (+84): casi attivi 915 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 834 in isolamento domiciliare); casi chiusi 419 (375 guariti, 44 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 552 (+35): casi attivi 373 (24 in reparto; 349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 319 (+13): casi attivi 192 (12 ricoverati ,180 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 41 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 98 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 159.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. CRESCONO CONTAGI E DECESSI: 32.961 E 623

Crescono tanto la curva dei nuovi contagi, quanto quella dei ricoveri. Così il bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 11 novembre, offre ancora dati in aumento. Se dall’inizio della pandemia gli italiano che hanno contratto il nuovo Sars-CoV-2 hanno sfondato la quota del milione (1.028.424) i nuovi contagi di oggi sono 32.961. I tamponi processati nell’ultimo giorno sono stati 225.640, ovvero 7.882 in più rispetto a ieri.

Salgono anche i decessi, 623 nelle ultime 24 ore, per un totale di 42.953 decessi dall’inizio dell’epidemia. Nuovo record anche per i ricoverati con sintomi, perché nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 881 persone, per un totale di 29.444. Salgono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+110) che portano il totale a quota 3.081 casi. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 580.833.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia (+8.180) la regione che registra più contagi, seguono poi la Campania (+3.166), il Veneto (+3.082), il Piemonte (+2.953) e la Toscana (+2.507). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 284.666 (+8.180); Emilia-Romagna 78.283 (+2.428); Piemonte 107.267 (+2.953); Veneto 87.337 (+3.082); Marche 20.256 (+701); Liguria 39.242 (+1.102); Campania 95.921 (+3.166); Toscana 69.920 (+2.507); Sicilia 34.982 (+1.487); Lazio 73.054 (+2.479); Friuli-Venezia Giulia 16.102 (+572); Abruzzo 16.550 (+662); Puglia 29.008 (+1.332); Umbria 16.253 (+515); Bolzano 14.470 (+386); Sardegna 13.493 (+416); Valle d’Aosta 4.588 (+125); Trento 11.639 (+253); Molise 2.653 (+71); Basilicata 4.047 (+168).

(ultimo aggiornamento 17:49)