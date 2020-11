Scontro frontale in località Bucchi a Crotone, due feriti

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 15 a Crotone in località Bucchi. Altrettanti mezzi, un furgone e una Opel Agila, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. I rispettivi guidatori, un 42enne e un 25enne, sono così rimasti feriti.

Sul posto sono arrivati la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilievi del caso, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, dal momento che a seguito dell'impatto hanno iniziato a perdere liquido dal vano motore.