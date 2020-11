‘Ndrangheta in Piemonte, due condanne per voto di scambio

Condanne per Onofrio Garcea e Francesco Viterbo nel processo con rito abbreviato per voto di scambio politico mafioso. Il gup Elena Rocci ha condannato Garcea e Viterbo, rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 7 anni e 7 mesi, per voto di scambio politico mafioso. I due, secondo l’accusa avrebbero stretto un patto elettorale con l’ex assessore regionale piemontese Roberto Rosso.

Secondo l’accusa, Rosso per assicurarsi la vittoria elettorale si sarebbe rivolto a Garcea e Viterbo, ritenuti affiliati alla cosca dei Bonavota. Inizialmente il prezzo per raccogliere il pacchetti di voti nei quartieri popolari di Torino sarebbe stato di 15mila euro, ma Rosso avrebbe pagato solo 7.900 euro perché deluso dalle poche preferenze ottenute.