Superenalotto. Reggio fa festa con un “5” da 27mila euro

Calabria ancora in primo piano con il SuperEnalotto grazie un "5" centrato a Reggio Calabria. La vincita, stavolta da 26.953,07 euro, è stato ottenuta da un giocatore regino nel corso nel concorso dell’estrazione di ieri, martedì 10 novembre. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Pellicano, in via Sbarre Centrali 242.

Domani invece ripartirà la caccia al Jackpot, che ora mette in palio 63,4 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l'ultimo "6" è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.