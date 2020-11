Sanità, Magorno: “il 19 a Roma per dare una svolta alla nostra regione”

Ernesto Magorno

"Il prossimo 19 novembre sarò a Roma insieme ai Sindaci calabresi per chiedere la fine del Commissariamento e la cancellazione del debito. È un momento particolare in cui non conta il colore politico, ma conta dare risposte concrete ai cittadini calabresi che da troppi anni soffrono la mancanza di una sanità di qualità. Una lacuna che si sta manifestando in tutta la sua drammaticità in questi giorni segnati dalla seconda ondata del Coronavirus. I Sindaci di Calabria devono fare squadra per scrivere il futuro della nostra regione". Così in una nota il Senatore, Ernesto Magorno.