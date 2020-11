Covid. Magorno (IV): "Risorse Governo non bastano, serve intervento della Regione”

"Le risorse messe in campo dal governo non sono sufficienti, anche la Regione deve fare la sua parte. Ci sono fondi non utilizzati che possono essere spesi per aiutare i cittadini più bisognosi e per aumentare le pensioni minime a 1000 euro. Facciamolo!" Così il Senatore Ernesto Magorno nel corso di una diretta Facebook. Magorno ha parlato anche di sanità chiedendo interventi rapidi su tamponi e, soprattutto, sui "medici che devono assistere le persone positive e in quarantena".

Sempre parlando di sanità, il Senatore IV ha chiesto che "i tamponi antigenici siano gestiti dai Sindaci che-ha continuato-combattono da mesi a mani nude e sono in grado di gestire, con il necessario ausilio di personale, anche questa situazione. La Calabria ha bisogno dei Sindaci-conclude-il futuro della nostra regione passa dalla valorizzazione del ruolo dei primi cittadini, per questo mi auguro che il prossimo Presidente sia un Sindaco della Calabria".