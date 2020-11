Spaccio tra giovani a Scalea: arrestato un 23enne, nascondeva marijuana in uno zainetto

Nemmeno i provvedimenti restrittivi per il contenimento della diffusione del Covid-19 allentano lo spaccio di stupefacenti tra giovani. Proprio in questo ambito resta alta l’attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Scalea che nel pomeriggio di ieri hanno colto in flagranza due giovanissimi ed hanno fatto scattare le manette per un 23enne, D.M., della provincia di Salerno.

I FATTI

I militari in sevizio, dopo un'attenta attività di monitoraggio, sono stati attratti dalle movenze sospette del ragazzo che, fingendo di essere in attesa di un treno, si aggirava per gli ambienti della Stazione Ferroviaria sino a quando, nel piazzale antistante, è giunta un’autovettura condotta da un soggetto di Scalea.

I due, - secondo quanto riportano i carabinieri - dopo una breve conversazione tra loro, erano in procinto di scambiarsi un involucro per poi ripartire ognuno per la propria destinazione.

Tempestivo l’intervento dei militari che hanno “congelato” la scena ed eseguito sui ragazzi delle perquisizioni personali rinvenendo, nello zaino del giovane salernitano, 90 grammi di marijuana avvolti nel cellophane.

Il 23enne è stato così fermato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Informata la Procura della Repubblica di Paola, D.M. è stato dichiarato in stato di arresto.

Nel corso dell’udienza per rito direttissimo svoltasi oggi presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza nell’abitazione durante la notte.