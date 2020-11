Covid. Il bollettino. Martedì nero: sette morti in 24 ore, 409 i nuovi positivi

Dopo un inizio poco rassicurante, con 443 nuovi casi e altre quattro vittime appena ieri (QUI), questa seconda settimana di ottobre pare non voglia proprio tirare il freno sul fronte epidemiologico.

Anche oggi - e come ufficializza il bollettino regionale - i positivi continuano a crescere a ritmo più che sostenuto: il report ne segnala altri 409 rispettivamente nel reggino (202), cosentino (110), catanzarese (44), crotonese (34) e vibonese (19).

Ma non accenna a fermarsi, purtroppo, neanche il numero dei decessi. Anzi aumenta. Dopo gli ultimi quattro di ieri se ne aggiungono oggi - nostro malgrado - addirittura altri sette avvenuti nel reggino (4), cosentino (1), catanzarese (1) e vibonese (1). Finora le vittime per o con il coronavirus, in Calabria, sono state quindi ed in tutto 150 a cui va aggiunto un turista morto a Cosenza ma proveniente da un’altra regione.

Sale intanto a 8.317 il numero dei contagiati fin qui in Calabria. Nel totale sono comprese 395 persone (come ieri, un dato d’altronde fermo ormai da diversi giorni) che sono stati riscontrati positivi nella nostra regione ma provenienti da altre aree del Paese o da Stati esteri (di cui 267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e un deceduto).

I soggetti cosiddetti “attualmente attivi”, in questo martedì 10 di novembre, arrivano invece a un complessivo di 5.847 (+402 da ieri).

Sul fonte del monitoraggio dei casi sospetti, poi, tra ieri ed oggi sono stati effettuati ulteriori 3.071 tamponi che portano a 301.133 il totale dei test fin qui processati e dei quali 292.816 hanno restituito un esito negativo.

Quanto alla cosiddetta “pressione” ospedaliera, che negli ultimi sette giorni ha visto aumentare il numero dei ricoverati di circa una novantina di pazienti, al momento nei vari nosocomi regionali sono assistiti 302 degenti (+30 da ieri), 19 dei quali (+3) nelle terapie intensive di Catanzaro (11), Reggio (5) e Cosenza (3).

I positivi in isolamento domiciliare - come asintomatici o che manifestino comunque sintomi lievi - sono invece e ad oggi 5.278 (+402 da ieri).

Nessuna novità, infine, sul lato dei guariti: rispetto a ieri il bollettino ufficiale non se segnala di nuovi. Il complessivo di quanti hanno finora superato il contagio rimane pertanto a 2.192 pazienti.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 3.327 (+202 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.371 (81 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 956 (920 guariti, 36 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.522 (+110): casi attivi 1.832 (100 in reparto; 3 in terapia intensiva, 1.729 in isolamento domiciliare); casi chiusi 690 (633 guariti, 57 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.250 (+44): casi attivi 860 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 390 (347 guariti, 43 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 517 (+34): casi attivi 338 (24 in reparto; 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 306 (+19): casi attivi 179 (8 ricoverati ,171 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 41 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 103 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 206. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.