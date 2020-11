Associazione Valentia: Girolamo Giovinazzo referente per la città di Reggio

Girolamo Giovinazzo

L’associazione Valentia continua ad espandersi in tutto il territorio italiano. Nasce nel 2017, creando numerose sedi nel territorio calabrese, divenendo una realtà unica nel suo genere, creando aggregazione ed eventi rivolti ai giovani.

È composta da un cospicuo numero di ragazzi che da anni dona il proprio solerte impegno per aiutare chi ne ha bisogno, attivandosi per il sociale, principalmente nel Meridione, in una delle regioni più martoriate dell’intera Penisola.

Nei giorni scorsi sono stati nominati i referenti per le città di: Genova, Novara e Pisa, ed oggi nonostante il difficile momento dovuto all'emergenza COVID-19, viene nominato un nuovo referente nel territorio Calabrese, precisamente per la città metropolitana di Reggio Calabria, e sarà il giovane studente Girolamo Giovinazzo.

“Collaborare con l’associazione Valentia ed il presidente Anthony Lo Bianco è sempre stato un enorme piacere, in questo tragico periodo di pandemia i rapporti si sono intensificati grazie alle diverse attività svolte insieme in modalità a distanza. Considero questa nomina di referente della città metropolitana di Reggio Calabria molto importante, è un orgoglio personale prima di tutto e in secondo luogo una responsabilità che onorerò ogni singolo giorno. Sono già operativo da alcune settimane e sto dialogando con diverse associazioni in tutta la provincia e ben presto sono sicuro che creeremo una ampia rete di giovani all’interno dei territori di riferimento e in futuro sono certo che apriremo altre sedi in Provincia. Sono pronto e carico come sempre, questo impegno non sarà un impedimento ai miei altri incarichi, ma sarà un incentivo in più per lavorare in sinergia con maggior motivazione e dedizione per la valorizzazione e promozione del nostro territorio.” Ha dichiarato il neo responsabile Giovinazzo.

“Siamo convinti che la serietà che da sempre contraddistingue Girolamo, - precisano dalla Segreteria Nazionale dell’Associazione - un giovane che da sempre si spende per il proprio territorio, e per la propria università, dove oggi ricopre cariche rilevanti all’interno dell’Ateneo di Reggio Calabria, non potrà che aiutarci ad affrontare tematiche importanti, aiutando così al consolidamento delle azioni già svolte in passato, alla creazione ed alla valorizzazione delle risorse umane coinvolte, alla ottimizzazione delle sinergie messe in campo con varie associazioni di riferimento, cogliamo nel contempo l'occasione per ringraziare di cuore Girolamo, per il lavoro che svolgerà.”