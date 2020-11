Regione, cordoglio per la scomparsa di Samengo, Calarco e Bruno

Il Presidente facente funzione ha espresso "profondo e sincero cordoglio" per la scomparsa di Francesco Samengo, Presidente di Unicef Italia, di Pasquale Calarco, Assessore comunale di Rosarno, e di Gaetano Bruno, funzionario regionale, scomparsi a causa del coronavirus.



“Ci lascia l’angelo dei bambini, un uomo che, grazie alla sua passione sociale e politica, al suo impegno solidale e al suo incondizionato amore verso i più fragili e indifesi entra di diritto nella storia più positiva della Calabria. Dalla sua prestigiosa postazione di presidente di Unicef Italia ha continuato a mantenere, fino al termine dei suoi giorni, un rapporto solido e speciale con la sua terra natale”, afferma riferendosi a Samengo.



"Partecipo, insieme alla Giunta regionale della Calabria, al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Rosarno, per la scomparsa dell’assessore comunale Pasquale Calarco a causa del coronavirus. In questa triste giornata mi associo all’appello del sindaco ed esorto tutti a non sottovalutare la potenza di questo virus", afferma riferendosi a Calarco.

"Mai un tono di voce sopra le righe, mai una parola fuori posto. Se ne è andato così, come ha vissuto il suo ruolo di funzionario: in punta di piedi. Ci piace ricordare il suo garbo, la sua pacatezza. Lascia un vuoto di affetti e competenze che sarà difficile colmare. Il nostro pensiero va alla moglie e ai suoi figli, in particolare a Mauro", afferma riferendosi a Bruno.