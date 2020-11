Coronavirus, Cilone (Cgil-Vvf): “Siamo al collasso, a rischio il servizio di soccorso”

Grido d’allarme lanciato da Giuseppe Cilone, coordinatore regionale di Funzione Pubblica Cgil per i Vigili del Fuoco, che torna a chiedere un servizio di monitoraggio per le varie caserme ed i comandi calabresi.

Lo stesso ha ribadito che i comandi “hanno chiesto alle varie Asp territoriali e/o aziende ospedaliere di concedere una corsia preferenziale dedicata ai Vigili del Fuoco che quotidianamente, nella loro attività di soccorso alla popolazione rischiano il contagio”, non ricevendo però alcuna risposta da parte delle aziende sanitarie.

Una condizione grave, dato che “vi sono dei comandi che hanno personale in quarantena e positivi per interi turni di servizio, e questi devono essere sostituiti dagli operativi che spesso aumentano a dismisura le ore di lavoro”. Una condizione che potrebbe compromettere il soccorso se non addirittura interromperlo.

L’invito del sindacalista dunque è a trovare una soluzione immediata, per garantire il soccorso tecnico alla popolazione. Questo non per preferenze di sorta, ma perché “i pompieri non possono praticare lo smart working: il soccorso lo si garantisce solo in presenza, ed il Covid è pure lui sempre presente”.