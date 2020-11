Gestione Autorità Portuale di Gioia Tauro: “promossa” dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti si è espressa sulla gestione economica e finanziaria dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, definendola “positiva”. Lo rende noto in un comunicato la stessa autorità portuale, che si è vista certificare nel 2019 un disavanzo di amministrazione di oltre 120 milioni di euro. Salva



Miglioramenti di gestione sono stati registrati sotto diversi aspetti, come l’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Piano Trienale delle opere pubbliche. I fondi infatti sono destinati ad interventi e lavori infrastrutturali, ma anche destinati al fondo per i rischi ed al fondo per il trattamento di fine rapporto.

Soddisfazione espressa dalla gestione amministrativa-contabile dell’ente, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, che gestisce l’autorità dal 2014.