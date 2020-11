Caos sanità e zona rossa, proteste a Catanzaro e Cosenza

Ancora manifestazioni in Calabria. Questa sera gruppi di persone sono scesi in piazza a Catanzaro e Cosenza per manifestare contro la zona rossa e lo stato della sanità in Calabria.

E se la piazza del capoluogo era formata da artigiani, commercianti e ristoratori, che hanno esposto cartelli e striscioni contro la politica e sollecitanto misure per sopperire alla mancanza di incassi, nella città bruzia si sono riversati cittadini per dire no alla zona rossa e al commissariamento.

Dopo la mobilitazione della settimana scorsa un centinaio di cosentini si trovano in presidio permanente alla rotonda che consente l’accesso allo svincolo autostradale di Cosenza Nord. Tra i temi della protesta anche l’economia, dal momento che i manifestanti temono che il lockdown potrebbe portare alla fine della Calabria.

A Catanzaro invece hanno partecipato anche gruppetti di estrema destra ed estrema sinistra, sono state lanciate critiche al mondo politico per lo stato della sanità in Calabria e per le ultime vicende, con l'avvicendamento del commissario regionale al settore Saverio Cotticelli con Giuseppe Zuccatelli.