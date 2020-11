Emergenza Covid, Romeo è il nuovo consulente della giunta regionale

Il direttore di Cardiologia del Policlinico "Tor Vergata", Francesco Romeo, è stato nominato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì come consulente della giunta regionale.

Spirlì ha voluto nominare un super esperto per affrontare la pandemia da Covid-19 in Calabria, il suo compito sarà quello di verificare l'effettiva adozione delle misure anti-Coronavirus. Darà inoltre supporto specialistico nelle attività di competenza dell’ente e di verificare «l’effettiva adozione, da parte dei soggetti competenti, di tutte le misure necessarie per fronteggiare la diffusione del Coronavirus ed evitare gravi pregiudizi alla salute pubblica.

Romeo, calabrese originario di Fiumara di Muro, svolgerà la sua attività a titolo gratuito. La sua nomina è stata ufficializzata tramite un decreto firmato oggi dal presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì, che – in considerazione dell’emergenza sanitaria per la quale, a partire dal 6 novembre scorso, la Calabria è stata individuata come zona rossa – ha ritenuto di dotare l’esecutivo «di una consulenza di altro profilo professionale».

Romeo, lo scorso 16 marzo, era stato scelto dal compianto presidente della Calabria, Jole Santelli, quale membro della task force a supporto dell’unità di crisi regionale contro l’emergenza covid-19.