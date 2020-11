Covid. Il bollettino. Nuova impennata: 443 positivi, ancora quattro vittime

Archiviata la scorsa settimana che, ieri (QUI), abbiamo non a caso definita come la più buia di questi ultimi mesi di pandemia, con oltre 2100 casi di positività e 23 morti all’attivo nei soli ultimi sette giorni, quest’oggi il monitoraggio del Covid19 in Calabria prosegue ancora ed inesorabilmente in salita.

Nelle scorse 24 ore sono stati analizzati difatti altri 2.196 tamponi (per un complessivo ad oggi di 298.062 test eseguiti, 290.154 quelli negativi) che hanno nostro malgrado restituito 443 nuovi positivi riscontrati rispettivamente nella province di Cosenza (199), Reggio Calabria (173), Crotone (48), Catanzaro (15) e Vibo Valentia (5).

Numeri che fanno salire a 7.908 il totale di quanti hanno contratto finora il virus. Di questi 395 (come ieri) sono riferiti a positivi accertati in Calabria ma originari di altre regioni o Stati esteri (267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e un deceduto). Sono invece ed oggi 5.445 (+425 da ieri) i cosiddetti attualmente “attivi”.

Ma in questo lunedì 9 novembre sale anche e purtroppo il triste bilancio dei decessi: altri quattro ne vengono riportati tra il cosentino (2), reggino (1) e catanzarese (1), facendo così aumentare a 143 le vittime per o con il coronavirus; 144 se si somma anche il turista di un’altra di regione deceduto a Cosenza.

Sul lato ospedaliero, poi, sono ad oggi ricoverati nei nosocomi calabresi 272 pazienti (+16 da ieri); di questi 16 (come ieri) sono assisiti nelle terapie intensive a Catanzaro (8), Reggio (5) e Cosenza (3); mentre in 4.906 (+402 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o comunque manifestando lievi sintomi.

Infine, cresce il numero dei guariti: tra domenica e lunedì se ne aggiungono altri 14 tra il reggino (12) e cosentino (2); finora i negativizzati sono stati quindi ed in tutto 2.192.

I POSITIVI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 3.125 (+173 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.173 (70 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.098 in isolamento domiciliare); casi chiusi 952 (920 guariti, 32 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.412 (+199): casi attivi 1.723 (97 in reparto; 3 in terapia intensiva, 1623 in isolamento domiciliare); casi chiusi 689 (633 guariti, 56 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.206 (+18): casi attivi 817 (60 in reparto; 8 in terapia intensiva; 749 in isolamento domiciliare); casi chiusi 389 (347 guariti, 42 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 483 (+48): casi attivi 304 (20 in reparto; 284 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 282 (+5): casi attivi 161 (9 ricoverati ,152 in isolamento domiciliare); casi chiusi 126 (119 guariti, 7 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 35 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 97 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 418.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.