Covid, ad Altomonte altri 9 positivi

Sale a 9 il numero di positivi sul territorio comunale di Altomonte. Sono tutti studenti delle scuole elementari del plesso Campo sportivo. La sospensione delle attività didattiche per tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Altomonte è prorogata fino a nuove disposizioni.

È quanto fa sapere il Sindaco Gianpietro Coppola che invita la cittadinanza ad “adottare comportamenti ed azioni in linea con le direttive di prevenzione, per impedire in ogni modo il diffondersi del contagio da COVID-19. Non è il momento – continua – di abbandonarsi alla paura ed all’eccessiva emotività. Bisogna continuare ad avere coraggio, forza e fiducia nelle istituzioni”.

“Questo è il momento – conclude il Sindaco – di dimostrare senso di responsabilità e maturità e, siamo certi, che anche stavolta la comunità saprà rispondere come ha sempre fatto, con slancio, con generosità e cura verso chi è più sofferente, in questa difficile situazione. Risponderà nel migliore dei modi, secondo la tradizione di civiltà e senso civico che da sempre contraddistingue Altomonte”.