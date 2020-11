Voli Calabria, Ryanair: “Possibilità di cambio, rimborso e voucher”

A seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, e con la divisione dell’Italia in aree a seconda della gravità della situazione, e l’inserimento della Calabria come “zona rossa” tra i territori a rischio, Ryanair ha deciso di mettere a disposizione a coloro che avevano un biglietto aereo prenotato nel periodo compreso tra il 6 novembre e il 3 dicembre, la possibilità di cambiare il volo a titolo gratuito, rimborsare il costo del titolo di viaggio, e fare voucher, secondo quanto previsto dalla legge vigente.

La compagnia aerea ha inoltre affermato che “tutti i passeggeri, i cui voli sono stati cancellati o interessati dalle restrizioni italiane sugli spostamenti, stanno ricevendo informazioni circa le opzioni a loro disposizione”.