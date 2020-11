Acri: deteneva droga nel suo locale. Arrestato

Detenzione di sostanza ai fini di spaccio. Con queste accuse un 53enne di Acri, già noto alle forze dell’ordine, è finito in carcere. I carabinieri della cittadina cosentina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno controllato un bar chiuso regolarmente per il lockdown, e avendo il sospetto che il proprietario avesse potuto usare il locale come deposito, hanno fatto una verifica.

Nel corso della perquisizione, grazie al fiuto di “Hero”, un pastore tedesco di 4 anni, i militari hanno trovato dietro al banco vendita 65 grammi di marijuana suddivisa in 41 dosi, diverso materiale per il confezionamento e 650 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato per e su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza è stato messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.