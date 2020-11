Rinascita-Scott: parte processo per quattro imputati e viene rinviato

Nel vecchio palazzo di giustizia di Vibo Valentia ha preso il via stamani il processo scaturito dalla maxi inchiesta “Rinascita-Scott” (QUI), contro le cosche della provincia, ed è stato subito rinviato al 13 gennaio.

Alla sbarra l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Giancarlo Pittelli, il già sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo, l’imprenditore Mario Lo Riggio e l’avvocato Giulio Calabretta, per i quali era stato disposto lo scorso 8 settembre il processo con rito immediato. (QUI)



Il tribunale, presieduto da Tiziana Macrì, ha deciso il rinvio in seguito alla richiesta avanzata dai Pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo, mirata ad attendere l’esito dell’udienza preliminare - in corso a Roma - davanti al Gup distrettuale Claudio Paris, che il 3 dicembre dovrebbe decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per gli altri 456 imputati.

La riunificazione dei due tronconi del processo viene infatti valutata dalla Dda nonostante tale rinvio riscuota il parere sfavorevole dei difensori dei quattro imputati.