Ferrovie. Il Treno Pop di Trenitalia da oggi viaggia in Calabria

Il Treno POP

Da oggi circola sui binari calabresi il nuovo treno Pop di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Il primo viaggio alle ore 13.12 sulla tratta Reggio Calabria - Cosenza. Rispettando la tempistica indicata nel Contratto di Servizio firmato con la Regione meno di un anno fa, inizia così il rinnovamento dei treni in Calabria.

E’ il primo dei 4 treni Pop – gli altri tre entreranno in servizio nei prossimi giorni – il cui finanziamento con Fondi Comunitari, suggellato da una convenzione fra Trenitalia e Regione Calabria, è stato reso possibile dal lavoro svolto in stretta collaborazione nonostante questi mesi di emergenza.

Il nuovo treno si inserisce fra le azioni che Trenitalia sta portando avanti in questo momento difficile per il Paese, nella speranza che al più presto la situazione possa migliorare. Saranno 27 i nuovi convogli, consegnati entro il 2024, che abbasseranno sensibilmente l’età media della flotta regionale. Sui binari calabresi circoleranno anche 10 treni elettrici a media capacità e 13 treni diesel-elettrici prodotti in parte nello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria. I treni rientrano nel Contratto di Servizio della durata di 15 anni tra Regione Calabria e Trenitalia, che prevede circa 300 milioni di investimenti.

La maggior parte dei quali – 210,2 milioni di euro – destinata all’acquisto di nuovi treni; 98 milioni di euro saranno invece investiti per la manutenzione dei treni e per migliorare le attività industriali sul territorio.