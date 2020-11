Ancora sangue sulle strade calabresi: ciclista travolto e ucciso sulla SS 18

Continua la scia di sangue sulle strade calabresi. L’ennesima tragedia è avvenuta nella serata di ieri sulla SS 18 nel territorio di Scalea e un uomo di 45 anni, G.I., è morto dopo essere stato travolto da un’automobile.

L'uomo, di nazionalità rumena, era in sella alla propria bicicletta nei pressi di un incrocio che conduce nella località "Pantano", quando - per cause in corso di accertamento – è avvenuto il fatele impattato.

Il conducente della vettura, che è stato denunciato per omicidio stradale, ha subito prestato soccorso ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I Carabinieri della Compagnia di Scale, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.