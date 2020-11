Covid. Il bollettino. Si chiude la settimana più buia: 23 vittime e oltre duemila nuovi casi

Questa prima settimana di novembre - sotto il profilo del monitoraggio del Covid in Calabria - si chiude con numeri decisamente preoccupanti per quanto riguarda non solo i nuovi casi di infezioni quanto anche sul fronte delle vittime.

Partendo da quest’ultimo dato, difatti, tra lunedì e oggi nella nostra regione si sono registrati, purtroppo, ben 23 morti per o con il coronavirus, in pratica una media di circa tre decessi al giorno.

Quanto invece all’avanzamento dell’epidemia, i numeri ci restituiscono una fotografia più che chiara: sono stati quest’ultimi i sette giorni più “bui” della fase pandemica e in relazione ai contagi accertati, esattamente 2.155 (in media 308 al giorno), contro i 1.520 di quella precedente, così come di quelle ancor prima: 1.029 dal 19 al 25 ottobre scorso mentre tra il 12 e 18 di ottobre erano state 480, 228 la settimana prima. In pratica i casi si sono quasi decuplicati in più in poco più di un mese e nessuna provincia può in tal senso ritenersi “immune”.

I DATI DI OGGI

Una crescita del Covid in Calabria, dunque, che si conferma anche con i dati del report ufficiale di quest’oggi e che riporta altri 359 contagi rispettivamente nel reggino (181), catanzarese (64), cosentino (61), vibonese (36) e crotonese (17).

Sempre a quest’oggi, pertanto, sono 5.020 (+225 da ieri) i casi cosiddetti “attivi”, ovvero al momento ancora positivi, mentre sale a 7.465 il totale di quanti hanno contratto il virus da inizio epidemia, compresi 395 soggetti (come ieri) provenienti da altre regioni o Stati esteri (267 attualmente in isolamento domiciliare, 127 già guariti e un deceduto).

Sul lato dei tamponi, poi, tra ieri ed oggi i laboratori regionali ne hanno processati 3.119, per un complessivo di 295.866 test eseguiti, di cui 288.401 quelli negativi.

Non si ferma nemmeno in questa domenica 8 novembre il bilancio delle vittime. Rispetto a 24 ore fa ne vengono purtroppo riportate altre quattro nel cosentino (3) e reggino (1), col complessivo che arriva a 139 corregionali che hanno perso la vita per o con il Covid; totale che sale a 140 aggiungendovi un turista di un’altra di regione ma deceduto in Calabria.

Aumenta anche il dato delle guarigioni: altre 130 quelle segnalate nel reggino (94), catanzarese (18) e crotonese (18); fin qui hanno pertanto superato il contagio, nella nostra regione, 2.178 positivi.

Infine, negli ospedali sono al momento ricoverati 249 pazienti (+6 da ieri), 16 (come ieri) quelli assisiti nelle terapie intensive di Catanzaro (7), Reggio (5) e Cosenza (4); mentre 4.504 degenti (+219 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare.

I CONTAGI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 2.952 (+181 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.013 (70 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.938 in isolamento domiciliare); casi chiusi 939 (908 guariti, 31 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 2.213 (+61): casi attivi 1.528 (85 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1439 in isolamento domiciliare); casi chiusi 685 (631 guariti, 54 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 1.188 (+64): casi attivi 800 (54 in reparto; 7 in terapia intensiva; 739 in isolamento domiciliare); casi chiusi 388 (347 guariti, 41 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 435 (+17): casi attivi 256 (17 in reparto; 239 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 282 (+36): casi attivi 156 (7 ricoverati ,149 in isolamento domiciliare); casi chiusi 126 (119 guariti, 7 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 35 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 82 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 217.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 32.616 NUOVI POSITIVI E 331 DECESSI

Sono 32.616 i nuovi positivi e 331 i decessi delle ultime 24 ore. Emerge dal bollettino della Protezione civile di oggi, domenica 8 novembre, secondo cui dall’inizio della pandemia le persone in Italia che hanno contratto il nuovo Sars-CoV-2 sono state 935.104, mentre i decessi totali salgono a quota 41.394.

Dati, quelli di oggi, trovati attraverso le analisi di 191.144 tamponi, 40.529 in meno rispetto a ieri.

Inizia a preoccupare la tenuta delle terapia intensive, dove nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 115 pazienti. Mentre sono 1.331 le persone entrate nei reparti, per un totale di 26.440 persone ricoverate, di cui 2.794 in terapia intensiva. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 529.447.

I DATI REGIONE PER REGIONE

La Regione più colpita rimane la Lombardia con i suoi 6.318 nuovi casi, mentre la Campania registra il suo record, processando 4.601 tamponi positivi. Il Piemonte registra 3.884 casi, segue il Veneto con 3.362 test positivi. Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 260.754 (+6.318); Emilia-Romagna 71.408 (+2.360); Piemonte 97.779 (+3.884); Veneto 79.269 (+3.362); Marche 18.789 (+502); Liguria 36.430 (+886); Campania 86.919 (+4.601); Toscana 62.946 (+2.479); Sicilia 31.271 (+1.083); Lazio 65.814 (+2.489); Friuli-Venezia Giulia 14.728 (+504); Abruzzo 14.519 (+584); Puglia 25.701 (+766); Umbria 14.939 (+660); Bolzano 13.126 (+781); Sardegna 12.261 (+424); Valle d’Aosta 4.135 (+55); Trento 10.886 (+182); Molise 2.442 (+91); Basilicata 3.523 (+246).

(ultimo aggiornamento 17:40)